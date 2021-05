Zingaretti: “Tutti i vaccini sono sicuri, ora avanti per riaprire alla vita e al lavoro” (Di martedì 11 maggio 2021) ROMA – “Fake news e follia. Tre vecchie foto delle mie vaccinazioni contro l’influenza sono state utilizzate dai soliti complottisti no vax per gettare fango sulla campagna di vaccinazioni. Ovviamente abbiamo segnalato le immagini a Facebook e alle autorità competenti”. Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti (foto), ex segretario del Partito Democratico, che aggiunge: “Facciamo attenzione: c’è chi usa queste tecniche meschine per ingannare gli altri. Io il vaccino anti Covid-19 l’ho fatto con AstraZeneca, sono in attesa della seconda dose. Tutti i vaccini sono sicuri: ora avanti per riaprire alla vita e al lavoro, non al Covid”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 11 maggio 2021) ROMA – “Fake news e follia. Tre vecchie foto delle mie vaccinazioni contro l’influenzastate utilizzate dai soliti complottisti no vax per gettare fango sulla campagna di vaccinazioni. Ovviamente abbiamo segnalato le immagini a Facebook e alle autorità competenti”. Così il presidente della Regione Lazio, Nicola(foto), ex segretario del Partito Democratico, che aggiunge: “Facciamo attenzione: c’è chi usa queste tecniche meschine per ingannare gli altri. Io il vaccino anti Covid-19 l’ho fatto con AstraZeneca,in attesa della seconda dose.: orapere al, non al Covid”. L'articolo L'Opinionista.

