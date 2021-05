Ziliani | “Il Napoli ha la Champions in tasca | l’anno prossimo lotterà per lo scudetto”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 11 maggio 2021) Il giornalista Paoloha commentato su Twitter la situazione in classifica del. Ecco il suo tweet. Detto che questo #non potrà non lottare per lo, il calendario in discesa gli mette la #in, 2* favorito dopo l’#Atalanta. La #Juventus può sperare solo battendo domani il #Sassuolo e sperando che il #Torino tolga punti al #Milan. pic.twitter.com/sakWx8atP5— Paolo(@Z) May 11, 2021