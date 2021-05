Yamaha R3 Cup | ' Paperino' esce dal Mugello da leader italiano

(Di martedì 11 maggio 2021) La soddisfazione di Roberto Jason Sarchi è rappresentata dalle due foto che potete vedere in questo articolo. Il giovane pilota di San Donato Milanese ha affrontato la prima tappa delloR3 Cup ,...

La soddisfazione di Roberto Jason Sarchi è rappresentata dalle due foto che potete vedere in questo articolo. Il giovane pilota di San Donato Milanese ha affrontato la prima tappa delloR3, schierandosi al Mugello dopo il lungo periodo di allenamento invernale, nel quale la voglia di cordoli era grande quanto l'impegno profuso in palestra. Il ' Paperino ' delle due ruote ......Raffaele Rubino del team Otello che quest'anno si è iscritto al "Trofeo Metzeler Superior", ... alla fine la vittoria è andata al pescarese Mario Guarracino () che di un solo decimo di secondo ...Esordio di stagione positivo al Mugello per il pilota materano Raffaele Rubino del team Otello che quest’anno si è iscritto al “Trofeo Metzeler Superior Cup”, campionato riservato alla classe 1000 Ope ...Grazie alla vittoria del sabato ed al podio domenicale, Roberto Jason Sarchi comanda la classifica del monomarca tricolore di Iwata ...