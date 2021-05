Xiaomi deposita nuovi marchi legati al progetto delle auto elettricheHDblog it

(Di martedì 11 maggio 2021)ha registratoal suosulleelettriche su cui investirà 10 miliardi di dollari in 10 anni.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Xiaomi deposita

HDmotori

Invece, 'Zhillian' potrebbe essere il nome di un modello di auto su cui l'azienda intende lavorare o semplicemente un nome 'da proteggere' per qualche motivo. Ovviamente si tratta di ...Invece, 'Zhillian' potrebbe essere il nome di un modello di auto su cui l'azienda intende lavorare o semplicemente un nome 'da proteggere' per qualche motivo. Ovviamente si tratta di ...Nelle ultime ore in rete è apparso un video che mostra uno smartphone firmato Xiaomi avviarsi mostrando l'avviso 'Powered by HarmonyOS', ma è reale?Xiaomi ha registrato nuovi marchi legati al suo progetto sulle auto elettriche su cui investirà 10 miliardi di dollari in 10 anni.