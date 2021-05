Voucher palestre, vacanze e concerti: le modalità e le nuove scadenze con la proroga nel Decreto Sostegni (Di martedì 11 maggio 2021) palestre, vacanze, concerti sono tra le attività e gli eventi interrotti dalla pandemia, ora al centro del nuovo emendamento al Decreto Sostegni. Importanti novità sono in arrivo per quanto riguarda i Voucher e la loro scadenza. Voucher palestre: ok uso entro 6 mesi dalla fine dell’emergenza La riapertura delle palestre si avvicina, con nuove misure da rispettare per tornare a praticare sport in sicurezza. Chi ha sottoscritto un abbonamento potrà optare per un Voucher in alternativa al rimborso immediato o allo svolgimento a distanza delle attività previste dal proprio piano. Il Voucher palestre sarà di valore pari al credito vantato e sarà utilizzabile entro ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 11 maggio 2021)sono tra le attività e gli eventi interrotti dalla pandemia, ora al centro del nuovo emendamento al. Importanti novità sono in arrivo per quanto riguarda ie la loro scadenza.: ok uso entro 6 mesi dalla fine dell’emergenza La riapertura dellesi avvicina, conmisure da rispettare per tornare a praticare sport in sicurezza. Chi ha sottoscritto un abbonamento potrà optare per unin alternativa al rimborso immediato o allo svolgimento a distanza delle attività previste dal proprio piano. Ilsarà di valore pari al credito vantato e sarà utilizzabile entro ...

Ultime Notizie dalla rete : Voucher palestre Dl Sostegni, allungata la durata dei voucher per viaggi o concerti. Codacons:'E' incostituzionale' ... che diventano tre per i concerti e spettacoli dal vivo, mentre per le palestre i voucher dureranno 6 mesi dopo la fine dell'emergenza. Questo significa che ai cittadini che non possono o non ...

Approvato il decreto Sostegni, arrivano i voucher per palestre e viaggi i Voucher potranno essere emessi dalle palestre, da usare fino a 6 mesi dopo la fine dello stato di emergenza. DECRETO SOSTEGNI, IMU E CANONE RAI Niente prima rata Imu per le imprese con cali di ...

Palestre, vacanze e concerti: le novità sui voucher nel decreto Sostegni Il Sole 24 ORE Acquaroli-Vezzali, le palestre lanciano proposte "Abbonamenti non goduti, voucher da dividere" Le palestre sono tra i settori che hanno sofferto di più le conseguenze dell’emergenza pandemica. "Auspichiamo che il governatore Acquaroli affronti i temi che gli abbiamo fatto presente all’incontro ...

Dl Sostegni, allungata la durata dei voucher per viaggi o concerti. Codacons:”E’ incostituzionale” “ Con un colpo di spugna Governo e Parlamento hanno cancellato i diritti di milioni di cittadini che nel 2020 avevano speso soldi per eventi, viaggi o vacanze cancellati a causa del Covid – spiega il ...

