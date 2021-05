Von der Leyen | la violenza contro le donne è inaccettabile

(Di martedì 11 maggio 2021) "L'Ue deve inviare un segnale forte, che lalee le ragazze è. E che ladomestica non è una questione privata. La Convenzione di Istanbul è la pietra ...

Advertising

TNannicini : Che bello sentire la presidente von der Leyen che nella mia alma mater parla di Don Milani, di un’Europa che si pre… - repubblica : ?? Von der Leyen: 'Aveva ragione l'Italia sull'intervento Ue sul Covid' - TgLa7 : #Ue, via libera al contratto con Pfizer da 1,8 mld di dosi . Lo annuncia la presidente della Commissione Ursula von der Leyen - TIZIANAPOESIA : @vfeltri ma lei non crede che se Draghi facesse una telefonatina alla von der Leyen probabilmente qualcosa cambierebbe? - xsamuelkx : ue, merkel, von der leyen, biden e compagnia complici nel loro silenzio?? #FreePalestine #Gaza #Israele #Hamas -

Ultime Notizie dalla rete : Von der

Così la presidente della Commissione europea, UrsulaLeyen, in un videomessaggio postato su Twitter. Nel suo intervento la presidente parla del ritiro della Turchia dalla Convenzione, una ...... mediaticamente ben studiata, con discorsi dell'inquilino dell'Eliseo, e dei rappresentanti delle tre istituzioni comunitarie: Parlamento (Sassoli), Commissione (Leyen), Consiglio dei ..."Dobbiamo fare in modo che la Convenzione di Istanbul continui a giocare un ruolo chiave" e "questo inizia da noi, parlando e ...BRUXELLES, 11 MAG - "L'Ue deve inviare un segnale forte, che la violenza contro le donne e le ragazze è inaccettabile. E che la violenza domestica non è una questione privata. La Convenzione di Istanb ...