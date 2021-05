Vodafone | super offerta di maggio | prezzo imbattibile | chi può attivarla

Leggi su vesuvius

(Di martedì 11 maggio 2021)conSpecial: tutto compreso a soltanto cinque euro al mese. Un vero affare, nel dettaglio chi può e comeDal 10ha lanciato una nuovaSpecial. La promozione, attivabile soltanto a(fino al 31 di questo mese) presso i rivenditori aderenti, prevede minuti, 1000 sms e 51 Giga per navigare su internet senza pensieri. Tutto questo a soli 5 euro al mese grazie a Giga Family, per chi sceglierà di attivare in convergenza anche la rete fissa dell’operatore. L’è riservata ai nuovi clienti che attivano la SIM di rete mobile con la Special dedicata in convergenza con la rete fissa. Una delle promo che permette questa ...