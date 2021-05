Vodafone Italia e Sda Bocconi School of Management insieme per disegnare il marketing del futuro (Di martedì 11 maggio 2021) MILANO – disegnare insieme un marketing fondato sulla relazione di fiducia con il cliente, in grado di rafforzare il valore emozionale del brand e sempre più data driven. Sono queste le sfide ma anche le opportunità di un mercato in continua evoluzione. Per consolidare le competenze dei suoi professionisti del marketing e prepararli alle sfide del futuro, Vodafone Italia con SDA Bocconi School of Management inaugura la Vodafone marketing Academy, con un evento a cui hanno partecipato Aldo Bisio, amministratore delegato di Vodafone Italia e Gianmario Verona, Rettore dell’Università Bocconi. Vodafone ... Leggi su lopinionista (Di martedì 11 maggio 2021) MILANO –unfondato sulla relazione di fiducia con il cliente, in grado di rafforzare il valore emozionale del brand e sempre più data driven. Sono queste le sfide ma anche le opportunità di un mercato in continua evoluzione. Per consolidare le competenze dei suoi professionisti dele prepararli alle sfide delcon SDAofinaugura laAcademy, con un evento a cui hanno partecipato Aldo Bisio, amministratore delegato die Gianmario Verona, Rettore dell’Università...

