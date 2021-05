Vincenzo: tutti gli stereotipi sugli italiani della serie coreana (Di martedì 11 maggio 2021) Il k-drama che ha conquistato l’Asia è un compendio di luoghi comuni sull’Italia con tanto di apologia della mafia. Ecco come ci vedono in Corea del Sud secondo questa spassosissima comedy di Netflix che vi raccomandiamo caldamente. Nel primo episodio di Vincenzo, un giovanotto di origini asiatiche si reca nelle campagne di Viterbo con lo scopo di inoltrare un sibillino ultimatum a Emilio, malavitoso romano: è Vincenzo Cassano, figlio prediletto del boss mafioso Don Fabio e suo consigliere. Emilio lo investe di insulti razzisti: gli dà del “cinesino”, lo ringrazia sarcasticamente con un “arigato”: peccato che il suo interlocutore vanti origini coreane, non cinesi o giapponesi. Il k-drama divenuto un fenomeno mediatico in Corea del Sud e sbarcato in Italia su Netflix il 9 maggio introduce il suo protagonista – un coreano adottato da ... Leggi su cityroma (Di martedì 11 maggio 2021) Il k-drama che ha conquistato l’Asia è un compendio di luoghi comuni sull’Italia con tanto di apologiamafia. Ecco come ci vedono in Corea del Sud secondo questa spassosissima comedy di Netflix che vi raccomandiamo caldamente. Nel primo episodio di, un giovanotto di origini asiatiche si reca nelle campagne di Viterbo con lo scopo di inoltrare un sibillino ultimatum a Emilio, malavitoso romano: èCassano, figlio prediletto del boss mafioso Don Fabio e suo consigliere. Emilio lo investe di insulti razzisti: gli dà del “cinesino”, lo ringrazia sarcasticamente con un “arigato”: peccato che il suo interlocutore vanti origini coreane, non cinesi o giapponesi. Il k-drama divenuto un fenomeno mediatico in Corea del Sud e sbarcato in Italia su Netflix il 9 maggio introduce il suo protagonista – un coreano adottato da ...

