Villaricca | è morto il ras Francesco Maglione | la Questura vieta i funerali

(Di martedì 11 maggio 2021) Ènella sua abitazione sabato scorso a causa di un infarto il ras di, 60 anni, alias Din Don.era affetto da una cardiomiopatia dilatativa e le sue condizioni di salute andavano sempre peggiorando. La morte è sopraggiunta mentre l’uomo era nella sua casa a. Per, il questore L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Villaricca morto

Teleclubitalia.it

I Carabinieri forestali del nucleo Cites di Napoli hanno trovato un serpente del grano nei pressi di corso Europa nel comune di(Napoli). Un cittadino ha trovato il serpente agonizzante e ne ha segnalato la presenza ai Carabinieri. Quando sono arrivati sul posto, i militari hanno verificato il decesso del rettile , ...I Carabinieri forestali del nucleo Cites di Napoli hanno rinvenuto un serpente del grano nei pressi di Corso Europa nel Comune di. Un cittadino ha trovato il serpente agonizzante e lo ha segnalato ai carabinieri. I militari quando sono arrivati hanno purtroppo verificato il decesso del rettile (avente lunghezza di ...La Commissione europea vuole dimezzare i decessi da smog in dieci anni. A quanto apprende l'ANSA, è questo uno degli obiettivi del Piano d'azione "inquinamento zero", che Bruxelles presenterà mercoled ...La ragazza, oggi maggiorenne, lancia anche un appello contro i femminicidi a pochi giorni dalla festa della mamma, che da allora non può più festeggiare: "Basta con questa assurda violenza!" ...