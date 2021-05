Villa Fiorita, Movimento Casa: provocazione inaccettabile (Di martedì 11 maggio 2021) Roma – “A Villa RI-Fiorita le compagne e i compagni hanno riguadagnato lo spazio dove da otto anni vivono 70 famiglie con i loro bambini. Questa mattina all’alba il terrore e’ stato seminato da decine di blindati che hanno militarizzato il quadrante e chiuso le strade per effettuare quello che hanno definito un ‘censimento scenografico’.” “La scena, naturalmente, e’ stata fatta sulla pelle dei bambini e delle bambine brutalizzati come gia’ accaduto a Cardinal Capranica: un’inaccetabile provocazione che il Movimento per il Diritto all’Abitare insieme agli abitanti del quartiere e ai compagni e le compagne accorsi da tutta Roma, vuole rifiutare con fermezza”. Cosi’ in una nota il Movimento per il Diritto all’Abitare di Roma in merito alle operazioni di censimento avviate nell’occupazione di Via ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 maggio 2021) Roma – “ARI-le compagne e i compagni hanno riguadagnato lo spazio dove da otto anni vivono 70 famiglie con i loro bambini. Questa mattina all’alba il terrore e’ stato seminato da decine di blindati che hanno militarizzato il quadrante e chiuso le strade per effettuare quello che hanno definito un ‘censimento scenografico’.” “La scena, naturalmente, e’ stata fatta sulla pelle dei bambini e delle bambine brutalizzati come gia’ accaduto a Cardinal Capranica: un’inaccetabileche ilper il Diritto all’Abitare insieme agli abitanti del quartiere e ai compagni e le compagne accorsi da tutta Roma, vuole rifiutare con fermezza”. Cosi’ in una nota ilper il Diritto all’Abitare di Roma in merito alle operazioni di censimento avviate nell’occupazione di Via ...

