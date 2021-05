Villa Fiorita, Movimenti: vergogna, noi lottiamo per passaggio da casa a casa (Di martedì 11 maggio 2021) Roma – “Oggi e’ stato bloccato un quadrante di Roma, dalla Pineta Sacchetti fino al Raccordo, con decine di blindati. Quello che abbiamo visto qui questa mattina e’ stato innazitutto uno spreco di soldi pubblici enorme, per venire qui che lo ricordiamo e’ un’occupazione abitativa dove da 8 anni vivono 70 famiglie, senza casa con i loro bambini le loro bambine.” “Venire qui spaccare le porte a far piangere, terrorizzare questi bambini per quale motivo? Per un censimento? Non si fanno certo cosi’ i censimenti”. Cosi’ Cristiano Armati, rappresentante del Movimento per il Diritto all’Abitare di Roma, durante una conferenza stampa tenuta da Movimenti e occupanti all’interno di Villa Fiorita. Nello stabile occupato da 8 anni, questa mattina le forze dell’ordine e delegati del Comune di Roma, hanno effettuato ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 maggio 2021) Roma – “Oggi e’ stato bloccato un quadrante di Roma, dalla Pineta Sacchetti fino al Raccordo, con decine di blindati. Quello che abbiamo visto qui questa mattina e’ stato innazitutto uno spreco di soldi pubblici enorme, per venire qui che lo ricordiamo e’ un’occupazione abitativa dove da 8 anni vivono 70 famiglie, senzacon i loro bambini le loro bambine.” “Venire qui spaccare le porte a far piangere, terrorizzare questi bambini per quale motivo? Per un censimento? Non si fanno certo cosi’ i censimenti”. Cosi’ Cristiano Armati, rappresentante del Movimento per il Diritto all’Abitare di Roma, durante una conferenza stampa tenuta dae occupanti all’interno di. Nello stabile occupato da 8 anni, questa mattina le forze dell’ordine e delegati del Comune di Roma, hanno effettuato ...

