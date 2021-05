Villa Borghese, torna l’arte contemporanea con ‘Back to Nature’ (Di martedì 11 maggio 2021) Roma – Tutte evocano l’alto, tutte invitano ad alzare lo sguardo. Un auspicio a superare gli ultimi inverni, un segno di speranza che solo l’arte sa dare. Ancora di piu’ se racconta il suo rapporto con la natura e sceglie di dialogare con essa in uno dei luoghi piu’ belli di Roma. A Villa Borghese torna Back to nature, la mostra di arte contemporanea che per la seconda volta porta nel cuore verde della Capitale sette nuove opere site specific firmate da altrettanti artisti. Un ritorno, sempre a cura di Costantino D’Orazio, che emoziona e coinvolge non meno della prima edizione allestita lo scorso autunno, grazie a installazioni bellissime e potenti che pero’ hanno il pregio di non imporsi sul paesaggio, ma si integrano perfettamente con viali e alberi del parco dei Daini e dell’area di piazza di ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 maggio 2021) Roma – Tutte evocano l’alto, tutte invitano ad alzare lo sguardo. Un auspicio a superare gli ultimi inverni, un segno di speranza che solosa dare. Ancora di piu’ se racconta il suo rapporto con la natura e sceglie di dialogare con essa in uno dei luoghi piu’ belli di Roma. ABack to nature, la mostra di arteche per la seconda volta porta nel cuore verde della Capitale sette nuove opere site specific firmate da altrettanti artisti. Un ritorno, sempre a cura di Costantino D’Orazio, che emoziona e coinvolge non meno della prima edizione allestita lo scorso autunno, grazie a installazioni bellissime e potenti che pero’ hanno il pregio di non imporsi sul paesaggio, ma si integrano perfettamente con viali e alberi del parco dei Daini e dell’area di piazza di ...

