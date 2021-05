VIDEO Giro d’Italia 2021, highlights quarta tappa. De Marchi maglia rosa, battaglia tra i big! Ciccone e Bernal al top (Di martedì 11 maggio 2021) La quarta tappa del Giro d’Italia 2021 è stata estremamente appassionante e avvincente. La prima frazione davvero mossa della Corsa rosa ha generato scompiglio, anche perché i ciclisti hanno dovuto pedalare per 187 km sotto la pioggia da Piacenza e Sestola. Alessandro De Marchi ha indossato la maglia rosa grazie a una bellissima fuga da lontano, il Rosso di Buja ha indossato il simbolo del primato transitando in seconda posizione sul traguardo alle spalle di un altro fuggitivo, ovvero lo statunitense Joe Dombrowski. La salita del Colle Passerino ha fatto selezione e ha fatto esplodere il gruppo dei favoriti per la conquista del Trofeo Senza Fine. Egan Bernal è stato impressionante, rispondendo in contrattacco ... Leggi su oasport (Di martedì 11 maggio 2021) Ladelè stata estremamente appassionante e avvincente. La prima frazione davvero mossa della Corsaha generato scompiglio, anche perché i ciclisti hanno dovuto pedalare per 187 km sotto la pioggia da Piacenza e Sestola. Alessandro Deha indossato lagrazie a una bellissima fuga da lontano, il Rosso di Buja ha indossato il simbolo del primato transitando in seconda posizione sul traguardo alle spalle di un altro fuggitivo, ovvero lo statunitense Joe Dombrowski. La salita del Colle Passerino ha fatto selezione e ha fatto esplodere il gruppo dei favoriti per la conquista del Trofeo Senza Fine. Eganè stato impressionante, rispondendo in contrattacco ...

