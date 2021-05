Victoria's Secret, L Brands accantona vendita e punta a scorporo (Di martedì 11 maggio 2021) L Brands ha deciso di scorporare Victoria's Secret piuttosto che vendere il celebre marchio di lingerie femminile come aveva inizialmente cercato di fare. Dall'operazione - che dovrebbe concludersi ad ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 maggio 2021) Lha deciso di scorporare'spiuttosto che vendere il celebre marchio di lingerie femminile come aveva inizialmente cercato di fare. Dall'operazione - che dovrebbe concludersi ad ...

