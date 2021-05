Victoria Beckham racconta le difficoltà economiche del suo brand (Di martedì 11 maggio 2021) Per Victoria Beckham e il suo brand c’è aria di crisi, a rivelarlo è stata lei stessa ad un magazine britannico In una recente intervista rilasciata al magazine britannico Evening Standard, la ormai stilista e imprenditrice Victoria Beckham ha rivelato di essere preoccupata per il proprio brand, che in questo particolare periodo storico, causa coronavirus, sta vivendo una situazione difficile. La notizia ha fatto il giro dei magazine specializzati e in Italia a parlarne per primo è stato Fashion Magazine, che ha parlato addirittura della probabile rinuncia della Beckham di sfilare in presenza a settembre e che quindi opterà nuovamente per una sfilata on line. L’organizzazione di una sfilata in presenza non è sicuramente una cosa facile da fare e i costi, a quanto ... Leggi su 361magazine (Di martedì 11 maggio 2021) Pere il suoc’è aria di crisi, a rivelarlo è stata lei stessa ad un magazine britannico In una recente intervista rilasciata al magazine britannico Evening Standard, la ormai stilista e imprenditriceha rivelato di essere preoccupata per il proprio, che in questo particolare periodo storico, causa coronavirus, sta vivendo una situazione difficile. La notizia ha fatto il giro dei magazine specializzati e in Italia a parlarne per primo è stato Fashion Magazine, che ha parlato addirittura della probabile rinuncia delladi sfilare in presenza a settembre e che quindi opterà nuovamente per una sfilata on line. L’organizzazione di una sfilata in presenza non è sicuramente una cosa facile da fare e i costi, a quanto ...

