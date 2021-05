Viavai sospetto di persone | scatta la perquisizione casalinga e trovano droga | arrestato pusher

(Di martedì 11 maggio 2021) Finisce in manette un 34enne, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri a Monopoli: i militari hanno fatto irruzione in un'...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Viavai sospetto

BariToday

Gli inquirenti avevano avviato da tempo appostamenti nei dintorni del locale, interessato secondo alcuni abitanti della zona "da undi persone". Gli accertamenti hanno portato alla ...I tre non notarono nulla di insolito o. Per il resto, eccetto al rumore di acqua, nessuno ... considerando anche l orario decisamente insolito per commettere un assassinio, e, ilche c ...Un 34enne di Monopoli, già noto alle forze dell’ordine, nel pomeriggio di ieri è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hann ...Le prestazioni e i relativi prezzi erano indicati come fossero sul menù di una pizzeria. "Grazie per le informazioni – scriveva un cliente soddisfatto delle offerte –. Scelgo questo. Mi farò riconosce ...