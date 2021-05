Via libera al Ponte sullo Stretto. Cancelleri rinnega se stesso. Il sottosegretario M5S diventa fan dell’opera cara al Cav. Imbarazzo tra i grillini, oggi convocati in assemblea (Di martedì 11 maggio 2021) Ieri ho sentito Berlusconi dire che la priorità della Sicilia è il Ponte sullo Stretto. Sì, sì, eravamo convinti di esserci sbarazzati (del Ponte e di Berlusconi) e invece, puntuale ad ogni elezione, eccolo ritornare (il Ponte e Berlusconi). Era il 5 febbraio 2018 e queste erano le parole dell’attuale sottosegretario alle infrastrutture e trasporti Giancarlo Cancelleri, all’epoca presidente dell’assemblea regionale siciliana, esponente dell’opposizione e grillino duro e puro. Era di quelli del no alle opere faraoniche, agli sprechi, agli spot e al Cav. Un mese dopo M5S è diventato forza di maggioranza relativa in Parlamento, con il Conte 2 il pentastellato Cancelleri è diventato viceministro, ignorando ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 11 maggio 2021) Ieri ho sentito Berlusconi dire che la priorità della Sicilia è il. Sì, sì, eravamo convinti di esserci sbarazzati (dele di Berlusconi) e invece, puntuale ad ogni elezione, eccolo ritornare (ile Berlusconi). Era il 5 febbraio 2018 e queste erano le parole dell’attualealle infrastrutture e trasporti Giancarlo, all’epoca presidente dell’regionale siciliana, esponente dell’opposizione e grillino duro e puro. Era di quelli del no alle opere faraoniche, agli sprechi, agli spot e al Cav. Un mese dopo M5S èto forza di maggioranza relativa in Parlamento, con il Conte 2 il pentastellatoto viceministro, ignorando ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Usa, ok al vaccino Pfizer tra 12 e 15 anni. La Fda ha dato il via libera #ANSA - NicolaPorro : ???? Prima il Cile, poi le Seychelles. Qualcosa non funziona con i #vaccini cinesi. Eppure, l'Oms ha appena dato il v… - SkyTG24 : Vaccino #Covid, negli Usa via libera dell’Fda a #Pfizer per ragazzi tra i 12 e i 15 anni - rosemarytherose : RT @Invisibile18: E niente, il Ministero ha dato il via libera alla pubblicazione del mio libro sui miei anni di insegnamento in Carcere. S… - Gazzettino : Vaccino Pfizer, gli Usa: «Via libera all'uso sui ragazzi tra i 12 e i 15 anni» -