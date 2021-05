Verratti, lo stop è dalle 4 alle 6 settimane. Europei a rischio (Di martedì 11 maggio 2021) Si complica la situazione per Marco Verratti e la sua partecipazione al prossimo Europeo è a forte rischio: l’infortunio rimediato in allenamento tre giorni fa è risultato più grave del previsto. Le prime indicazioni parlavano di una contusione con distensione del legamento laterale interno, ma gli esami – pubblicati dal sito del Psg – hanno evidenziato una “Lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. L‘indisponibilità viene valutata tra 4 e 6 settimane a seconda dell’evoluzione”. Foto: Twitter Psg L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 11 maggio 2021) Si complica la situazione per Marcoe la sua partecipazione al prossimo Europeo è a forte: l’infortunio rimediato innamento tre giorni fa è risultato più grave del previsto. Le prime indicazioni parlavano di una contusione con distensione del legamento laterale interno, ma gli esami – pubblicati dal sito del Psg – hanno evidenziato una “Lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. L‘indisponibilità viene valutata tra 4 e 6a seconda dell’evoluzione”. Foto: Twitter Psg L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

