Vera Gemma, lo scontro in diretta poi il retroscena della naufraga: “Me l’hai fatta grossa prima dell’Isola” (Di martedì 11 maggio 2021) Nella sedicesima puntata dell’Isola dei Famosi ha finalmente fatto il suo ingresso in studio una delle protagoniste assolute di questa edizione del reality: Vera Gemma. Eliminata da un paio di settimane, dopo la quarantena obbligatoria per chi torna in Italia dall’estero, la figlia di Giuliano Gemma ha partecipato alla diretta di lunedì 10 maggio. E certamente si è fatta subito notare, visto il look. Anche Ilary Blasi è rimasta stupita: “Mi hai battuta”, le ha detto dopo la sfilata con in sottofondo ‘Eye of the tiger’ di Katy Perry. La ex naufraga si è presentata in studio con una tutina dorata super aderente che lasciava l’intimo in bella mostra e dei tacchi vertiginosi. Ma il momento clou è arrivato quando Vera ha avuto la possibilità di parlare con ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 maggio 2021) Nella sedicesima puntatadei Famosi ha finalmente fatto il suo ingresso in studio una delle protagoniste assolute di questa edizione del reality:. Eliminata da un paio di settimane, dopo la quarantena obbligatoria per chi torna in Italia dall’estero, la figlia di Giulianoha partecipato alladi lunedì 10 maggio. E certamente si èsubito notare, visto il look. Anche Ilary Blasi è rimasta stupita: “Mi hai battuta”, le ha detto dopo la sfilata con in sottofondo ‘Eye of the tiger’ di Katy Perry. La exsi è presentata in studio con una tutina dorata super aderente che lasciava l’intimo in bella mostra e dei tacchi vertiginosi. Ma il momento clou è arrivato quandoha avuto la possibilità di parlare con ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Stasera sarà in studio con noi Vera Gemma ?????? #Isola - Ileniasa25 : RT @oocisola: L’ingresso di Vera Gemma in studio con Roar #isola - archivetrash_ : Reaction video Vera Gemma “stai a cercare le botte eh” - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Vera Gemma sei pazzeskaaaa e Jeda nero come chi sappiamo noi #isola - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Bellissima Vera Gemma #isola -