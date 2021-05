Vera Gemma e Angela Melillo litigano in diretta: “Tu me l’hai fatta grossa già prima de L’isola” (Di martedì 11 maggio 2021) Ancora una volta una dinamica nata grazie ad un eliminato. Ieri sera Vera Gemma ci ha regalato un momento di alto trash a L’isola dei Famosi. Quando Angela Melillo è arrivata alla postazione delle nomination, l’ex naufraga le ha lanciato frecce e arco. “Angela, amica mia, come stai? Mi riconosci? Ciao bella, come stai lì? Allora, mi permetto di darti un consiglio. A parte la tua forza nelle prove che vieni dal mondo della danza, sei atletica e hai l’equilibrio, l’abbiamo capito già tutti. Questo tuo bisogno un po’ velato di essere sempre neutrale per ricordare sempre quanto sei corrette e per bene. Sappi che se si è delle persone ammodo non bisogna ricordarlo, ma viene naturale capirlo. L’unica persona a cui sei andata contro e ti sei esposta un attimo è Miryea, che ha detto la verità. ... Leggi su biccy (Di martedì 11 maggio 2021) Ancora una volta una dinamica nata grazie ad un eliminato. Ieri seraci ha regalato un momento di alto trash adei Famosi. Quandoè arrivata alla postazione delle nomination, l’ex naufraga le ha lanciato frecce e arco. “, amica mia, come stai? Mi riconosci? Ciao bella, come stai lì? Allora, mi permetto di darti un consiglio. A parte la tua forza nelle prove che vieni dal mondo della danza, sei atletica e hai l’equilibrio, l’abbiamo capito già tutti. Questo tuo bisogno un po’ velato di essere sempre neutrale per ricordare sempre quanto sei corrette e per bene. Sappi che se si è delle persone ammodo non bisogna ricordarlo, ma viene naturale capirlo. L’unica persona a cui sei andata contro e ti sei esposta un attimo è Miryea, che ha detto la verità. ...

