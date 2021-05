Ventimiglia, migrante aggredito: le immagini sono durissime (VIDEO) (Di martedì 11 maggio 2021) Ventimiglia ha vissuto ieri pomeriggio un episodio durissimo. Tre ragazzi hanno aggredito senza pietà un migrante in pieno centro. Aggressione a Ventimiglia (Youtube)Ancora un episodio duro nei confronti di un migrante. L’aggressione all’uomo tra i 30 e i 40 anni è avvenuta in pieno pomeriggio ed è stata pesantissima. La particolarità è che tutto questo è avvenuto a pochi passi dalla sede del Comune e della polizia di frontiera. Fortunatamente le VIDEOcamere di sorveglianza funzionavano così da permettere alla polizia locale di identificare e successivamente denunciare gli aggressori dell’atto. Le immagini prese in possesso sono state molto utili per gli ispettori per procedere con rapidità all’identificazione. Aggressione su un ... Leggi su chenews (Di martedì 11 maggio 2021)ha vissuto ieri pomeriggio un episodio durissimo. Tre ragazzi hannosenza pietà unin pieno centro. Aggressione a(Youtube)Ancora un episodio duro nei confronti di un. L’aggressione all’uomo tra i 30 e i 40 anni è avvenuta in pieno pomeriggio ed è stata pesantissima. La particolarità è che tutto questo è avvenuto a pochi passi dalla sede del Comune e della polizia di frontiera. Fortunatamente lecamere di sorveglianza funzionavano così da permettere alla polizia locale di identificare e successivamente denunciare gli aggressori dell’atto. Leprese in possessostate molto utili per gli ispettori per procedere con rapidità all’identificazione. Aggressione su un ...

Tg3web : Se non fosse stato registrato in un video condiviso sui social, il pestaggio brutale di un migrante in strada a Ven… - marco_bal99 : RT @OssRepressione: Un #pestaggio, in pieno centro, a #Ventimiglia. Tre o quattro persone hanno preso a sprangate un #migrante https://t.c… - albertocaldana : RT @Tg3web: Se non fosse stato registrato in un video condiviso sui social, il pestaggio brutale di un migrante in strada a Ventimiglia sar… - eXXo59 : @RadioSavana Chiaramente per l' @Agenzia_Ansa è lui la vittima derubata dai tre cattivi italiani... da leggere ?? M… - PCattoretti : Migrante picchiato a bastonate. L'appello della Caritas -