Vendita, accessori, ricambi, assistenza: tutto il mondo Triumph a Bergamo (Di martedì 11 maggio 2021) Sono concessionari dello storico marchio Triumph Motorcycles dal 1992, la celebre casa motociclistica inglese con sede a Hinckley. Uniti nella vita e nel lavoro, Giovanni Martinelli e Antonella Vecchi sono i titolari di Triumph Bergamo, con sede in via delle Industrie 15, a poca distanza dall'autostrada A4. Da loro potete trovare la gamma completa delle motociclette Triumph: Adventure, Modern Classic e Roadsters. Nuovo e usato: dai modelli Tiger 900 e Street Triple 765 – i più richiesti negli ultimi anni – alle nuove Trident e Speed Triple Rs 1200. Oltre a diverse vantaggiose promozioni, tutte riportate sul sito www.TriumphBergamo.it. Ma Triumph Bergamo è anche sinonimo di accessori, ricambi originali, abbigliamento e ...

