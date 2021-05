Vaticano | inchiesta procura Roma | Gianluigi Torzi arrestato a Londra

(Di martedì 11 maggio 2021) (Adnkronos) - E' stato, a quanto apprende l'Adnkronos,, il banker molisano indagato dalla magistratura vaticana nell'sul palazzo di Sloane Avenue a, irreperibile dal 12 aprile scorso, quando scattò nel suoi confronti un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalladiper emissione e annotazione di fatture per operazioni inesistenti e autoriciclaggio. Sulla base delle indagini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria scattate dopo la richiesta di assistenza giudiziaria del Promotore di Giustizia, ladiha ricostruito come una parte dei 15 milioni (che secondo i magistrati d'Oltretevere sarebbero frutto ...

... ma mise in qualche modo sotto accusa ilper la sua collaborazione è stata "minima" o in ... soffermandosi su quella bulgara (oggetto intanto di una quartaper via di alcuni documenti ...Eugenio Bonanata e Daniele D'Elia - Città delNel 1953 a Siracusa avvenne un prodigio. Nella casa dei coniugi Angelo Iannuso e Antonina ...l'impegno del dottor Michele Cassola nell'. ...(Adnkronos) – E’ stato arrestato a Londra, a quanto apprende l’Adnkronos, Gianluigi Torzi, il banker molisano indagato dalla magistratura vaticana nell’inchiesta sul palazzo di Sloane Avenue a Londra, ...Facebook Shares È mercoledì 13 maggio 1981, giorno di udienza generale. Giovanni Paolo II, primo Papa straniero, è a bordo della ‘papamobile’ scoperta, in piedi, in una piazza San Pietro affollata. La ...