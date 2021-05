Vangelo del giorno: Giovanni 16,5-11 – Audio e commento Papa Francesco (Di martedì 11 maggio 2021) Lo spunto del Vangelo del giorno 11 Maggio 2021, Martedì: “se non me ne vado, non verrà a voi il Paràclito”. VI Settimana di Pasqua – II Settimana del Salterio – Anno B Dal Vangelo secondo Giovanni 16,5-11 In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Ora vado da colui che mi ha mandato e L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 11 maggio 2021) Lo spunto deldel11 Maggio 2021, Martedì: “se non me ne vado, non verrà a voi il Paràclito”. VI Settimana di Pasqua – II Settimana del Salterio – Anno B Dalsecondo16,5-11 In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Ora vado da colui che mi ha mandato e L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Pontifex_it : Oggi, ad Agrigento, è stato beatificato Rosario Angelo Livatino, martire della giustizia e della fede. Il suo lavor… - antonellaDiLodo : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 11 maggio 2021. - GiovannaLoRe3 : Il peccato del mondo è questo: che non hanno creduto in me, secondo il giudizio...perché il principe di questo mond… - SavagliaAnto : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 11 maggio 2021. - MariolinaTropea : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 11 maggio 2021. -