Van Morrison senza filtri | nel bene e nel male

(Di mercoledì 12 maggio 2021) «Have you got my latest record project?». Non si può certo accusare Vandi abusare delle perifrasi, ascoltando il primo verso del suo nuovo album. L’avevamo lasciato a inveire contro il lockdown, indirizzando strali tanto al governo quanto alla «pseudoscienza» (sic); negli ultimi giorni è tornato all’attacco reclamando libertà di parola dalle colonne del Sunday Times. Meglio concentrarsi sull’ultimo album, My Latest Record Project vol. 1, appunto. Hammond ruggenti e cori che avremmo detto in disuso fanno da trailer, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Gastone_derolla : Van Morrison accusato di antisemitismo per un nuovo brano (Uno dei miei miti di sempre) - cavalierebianc5 : RT @mariolavia: Ormai sento solo Van Morrison - PinoNeri5 : RT @ilmanifesto: Ryley Walker, jazz e fumetto, Rag'N'Bone Man, Van Morrison, Jean-Michel Jarre, Cha Wa. Nazim Comunale, Marcello Lorrai, St… - EBamusement : RT @mariolavia: Ormai sento solo Van Morrison - mariolavia : Ormai sento solo Van Morrison -

Ultime Notizie dalla rete : Van Morrison

Il Manifesto

accusato di antisemitismo/ Il brano They own the media nella bufera In Gabriela Y Chava Moreno , così come in C'è fa capolino il border fra Texas e Messico. Il primo è un valzerone ...Non mancano i grandi ritorni, come quello dei Morcheeba, di, Paul Weller, I Ministri e iosonouncane. Infine, non si può non nominare Zucchero, che pubblica un album contenenente tutti i ...Ryley Walker, dall’Illinois, ma ora di stanza nella Grande Mela, è un talento limpido, capace di spalancare mondi con canzoni espanse, che pescano da mille suggestioni ed alfabeti, mantenendo però sem ...«Have you got my latest record project?». Non si può certo accusare Van Morrison di abusare delle perifrasi, ascoltando il primo verso del suo nuovo album. L’avevamo lasciato a inveire contro il lockd ...