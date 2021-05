Vallardi | Nel Pnrr budget portentoso per l’agricoltura

Leggi su romadailynews

(Di martedì 11 maggio 2021) – La crisi economica dovuta per la pandemia ha mandato in fumo 24 miliardi di euro nel sistema agroalimentare italiano, ma i fondi previsti nelrappresentano un “se si contano oltre ai 5,7 miliardi di euro destinati alle azioni squisitamente di settore anche i 23,78 miliardi dell’energia rinnovabile, i 15,22 dell’efficienza energetica e riqualificazione degli edifici e i 15 miliardi della tutela del territorio e della risorsa idrica, fondi che provvederanno alla salvaguardia dei territori deturpati dallo stato di abbandono e dalla cementificazione fuori legge”. A fornire una fotografia dello stato di salute deldel nostro Paese è il senatore Gianpaolo, Presidente della Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del Senato, in un’intervista al ...