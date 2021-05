Valkyria Revolution, da oggi in regalo su Playstation Store Italia (Di martedì 11 maggio 2021) La versione completa di Valkyria Revolution è da oggi disponibile al download gratuito anche in Italia su Playstation Store Una grande sorpresa per tutti gli appassionati del mondo di Valkyria Revolution: da oggi, la versione completa e gratuita del gioco, compatibile con PS4 e PS5, è disponibile per il download. Non è ben chiaro il motivo per cui, a sorpresa, è stato reso disponibile gratuitamente. Tuttavia, seguendo questo link, si rimanda direttamente alla pagina da cui è possibile effettuare il download. Tra le ipotesi, o una promo di SEGA o Deep Silver oppure un semplice errore. A dare l’annuncio di questo strano e singolare evento è stato Press Start Australia. Il gioco Valkyria ... Leggi su zon (Di martedì 11 maggio 2021) La versione completa diè dadisponibile al download gratuito anche insuUna grande sorpresa per tutti gli appassionati del mondo di: da, la versione completa e gratuita del gioco, compatibile con PS4 e PS5, è disponibile per il download. Non è ben chiaro il motivo per cui, a sorpresa, è stato reso disponibile gratuitamente. Tuttavia, seguendo questo link, si rimanda direttamente alla pagina da cui è possibile effettuare il download. Tra le ipotesi, o una promo di SEGA o Deep Silver oppure un semplice errore. A dare l’annuncio di questo strano e singolare evento è stato Press Start Australia. Il gioco...

Advertising

GamingToday4 : PS5 e PS4: Valkyria Revolution è gratis su PS Store, link download per il gioco - GamingTalker : Giochi gratis PS4 e PS5, Valkyria Revolution e i suoi DLC sono gratuiti sul PS Store - Multiplayerit : PS5 e PS4: Valkyria Revolution è gratis su PS Store, link download per il gioco - bionicworks : Valkyria Revolution per PS4 + DLC gratis sul PS Store se siete interessati: -