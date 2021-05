Valerio Mastandrea | sapete con chi è stato fidanzato? | Famosissima attrice

(Di martedì 11 maggio 2021)con chi èil celebre? Si tratta di una, molto apprezzata dal pubblico. Incredibile!(Getty Images)è uno degli attori più conosciuti e ammirati del panorama cinematografico italiano. Interprete di film come Tutta la vita davanti di Paolo Virzì, Un giorno perfetto di Ferzan Ozpetek,ha recitato anche in Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese. Il film del 2016 ha raggiunto un successo sensazionale, tanto da essere riproposto in prima serata su Cine34. Merito di una storia avvincente e di un cast di tutto rispetto: tra i nomi anche quelli di Marco Giallini, Kasia Smutniak, Alba Rohrwacher, Edoardo Leo e ...

Advertising

elvireadele : Se volete piangere e volete bene a Marco Giallini e Valerio Mastandrea consiglio “domani è un altro giorno” su Prim… - UILDMnazionale : ll Bar Virtuale di questa sera è imperdibile! Vi aspettiamo alle 21 con l'attore Valerio Mastandrea! Ecco il link… - UILDMnazionale : ll Bar Virtuale di questa sera è imperdibile! Vi aspettiamo alle 21 con l'attore Valerio Mastandrea! Ecco il link… - UILDMnazionale : ll Bar Virtuale di questa sera è imperdibile! Vi aspettiamo alle 21 con l'attore Valerio Mastandrea! Ecco il link… - CastingNewsPro : Il Pataffio: Casting nel Lazio per il nuovo film con Alessandro Gassman e Valerio Mastandrea #casting #provini… -

Ultime Notizie dalla rete : Valerio Mastandrea

DonnaPOP

... per Figli Micaela Ramazzotti per Gli anni più belli Sophia Loren per La vita davanti a sé Alba Rohrwacher per Lacci Miglior Attore Protagonista Kim Rossi Stuart per Cosa sarà...A chiudere la cinquina ci sonoe Kim Rossi Stuart . E se la critica gioisce per la nomination alla miglior regia di due donne, Emma Dante per 'Le sorelle Macaluso' e Susanna ...Roma, 11 maggio 2021 - Si alza il sipario sulla cerimonia dei David di Donatello. La 66esima edizione dei Premi, la grande festa del cinema italiano, è in programma oggi, martedì 11 maggio, con dirett ...Perfetti sconosciuti - oggi in programmazione sul canale Mediaset Cine 34, ore 17,11 - è uno dei film italiani più apprezzati dello scorso decennio, e anche uno dei ...