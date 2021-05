Vaccino sbagliato a Massa: quattro, non sei, le dosi iniettate giovane (Di martedì 11 maggio 2021) Sono 4 non 6 le dosi di Vaccino Pfizer - Biontech somministrate domenica mattina al Noa di Massa a una giovane tirocinante di psicologia clinica. La novità è emersa nel corso dell'audit interno ... Leggi su lanazione (Di martedì 11 maggio 2021) Sono 4 non 6 lediPfizer - Biontech somministrate domenica mattina al Noa dia unatirocinante di psicologia clinica. La novità è emersa nel corso dell'audit interno ...

Advertising

Rossana44792035 : RT @GiacomoGorini: Scommetto centomila lire che ha fatto il sierologico contro la proteina N, non contenuta nel vaccino (che contiene invec… - Titticri1984 : RT @TarabellAlberto: @borghi_claudio @FmMosca il punto è un altro, i vaccini non impediscono di prendere il Covid e neppure di contagiare g… - Marc852835993 : RT @TarabellAlberto: @borghi_claudio @FmMosca il punto è un altro, i vaccini non impediscono di prendere il Covid e neppure di contagiare g… - Liuc87_Luca : RT @GiacomoGorini: Scommetto centomila lire che ha fatto il sierologico contro la proteina N, non contenuta nel vaccino (che contiene invec… - TaniaTortelli : @FabrizioVerdi Ho letto infatti...non lo sapevo sono 2 regioni. Lo ritengo molto sbagliato. Mi infastidisce molto l… -