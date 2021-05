Vaccino | Pfizer conferma | “L’anno prossimo pillola anti-Covid”

(Di martedì 11 maggio 2021) Se n’era parlato qualche settimana fa, ora l’argomento torna caldo:ha avviato la prima fase di sperimentazione clinica di unaoraleche i pazienti risultati positivi potranno assumere non appena iniziano a sviluppare i primi sintomi. Qualora lo studio andasse a buon fine, questa sarebbe la prima terapiavirale contro il, in grado di prevenire il peggioramento delle condizioni nei casi di contrazione del virus. Il candidato clinicovirale orale PF-07321332, inibitore della proteasi SARS-CoV2-3CL, ha dimostrato una potente attivitàvirale in vitro contro SARS-CoV-2, nonché attività contro altri coronavirus, suggerendo così un “potenziale uso nel trattamento contro il-19 e un potenziale ...

... nonostante siano terminate per il momento le scorte di, dalla fine del mese di maggio - ... come riporta Il Messaggero , si potrà effettuare la prenotazione per ilanche dal medico di ...Lo rivela la Asl Toscana nord ovest, dopo l'audit interno sull'accaduto. La ragazza, ricoverata e tenuta in osservazione per 24 ore, è già tornata a ...Vaccino e giro turistico in un castello, un'esperienza perfetto per i fan di Resident Evil Village che vogliono un'esperienza spaventosa e salvifica.Intervistato dall'agenzia Dire, il direttore scientifico della Società italiana malattie infettive ha affrontato i temi centrali legati alla pandemia. “La ...