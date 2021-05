Vaccino Pfizer a Roma e nel Lazio | si liberano 100mila posti | ecco cos’è successo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 11 maggio 2021) E’ di ieri il vacillante annuncio che fa sapere ai cittadini della Regione, in attesa del richiamo, che dovranno aspettare un po’ più del previsto. Come si legge dal comunicato dell’unità di crisi regionale anti-Covid, infatti: “A partire da lunedì 17 maggio saranno estesi i richiami dela 5 settimane, ossia 35 giorni“. Nella fattispecie la seconda dose del, per chi aveva appuntamento dal 17 maggio, arriverà con due settimane di ritardo (sempre però nello stesso luogo alla stessa ora). La mossa però ha anche un suo vantaggio: si recupereranno centomila dosi diche saranno prenotatili anche per classi d’età ancora in bilico. Leggi anche: Vaccinazioni, Open Day AstraZeneca il 15 e 16 maggio 2021 per Over 40: come ...