Vaccino, in Uk crollano del 96% i decessi tra gli over 50. Totale dei morti al di sotto dei livelli pre-pandemia (Di martedì 11 maggio 2021) A inizio maggio era stat0 già registrato il crollo della mortalità tra gli over 70, fascia della popolazione già completamente immunizzata. E ora, a fronte di una campagna giunta a 53,4 milioni di dosi somministrate inclusi 17,4 milioni di richiami, il Regno Unito registra risultati particolarmente incoraggianti anche fra gli ultracinquantenni, ormai vaccinati per oltre il 90% con una prima dose. Per questa fascia, i decessi registrati in Inghilterra e Galles al 23 aprile sono stati inferiori del 96% rispetto al picco di massima diffusione dell'aggressiva 'variante inglese' del virus di gennaio. Negli ultimi due mesi censiti dall'Ons, equivalente dell'Istat, inoltre, il Totale dei morti per qualsiasi causa è tornato al di sotto della media dei 5 anni pre-pandemia.

