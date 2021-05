Vaccino, il professor Bellavite: “Gli italiani fanno bene ad avere paura” (Video) (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag — E’ serpeggiato il terrore in studio a Di Martedì su La7 durante l’intervento del professor Paolo Bellavite: si parla di Vaccino e l’ex docente di patologia generale dell’università di Verona esprime alcune perplessità. «Gli italiani che hanno paura del Vaccino hanno ragione in un certo senso», è la frase d’esordio nel Video rilanciato dal profilo Twitter di Radio Savana. «Non abbiamo molte certezze tra la vera relazione tra il beneficio, cioè l’avere una certa protezione dal virus, e il rischio. Questo discorso viene affrontato in maniera piuttosto superficiale», è la sua osservazione che suscita gli sguardi di riprovazione di tutti gli ospiti della trasmissione. Bellavite: “Il Vaccino è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag — E’ serpeggiato il terrore in studio a Di Martedì su La7 durante l’intervento delPaolo: si parla die l’ex docente di patologia generale dell’università di Verona esprime alcune perplessità. «Gliche hannodelhanno ragione in un certo senso», è la frase d’esordio nelrilanciato dal profilo Twitter di Radio Savana. «Non abbiamo molte certezze tra la vera relazione tra ilficio, cioè l’una certa protezione dal virus, e il rischio. Questo discorso viene affrontato in maniera piuttosto superficiale», è la sua osservazione che suscita gli sguardi di riprovazione di tutti gli ospiti della trasmissione.: “Ilè ...

