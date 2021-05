Vaccino Covid, quali sono le regioni che stanno somministrando di più (Di martedì 11 maggio 2021) Secondo i numeri del report del governo aggiornato alle 17:53 di oggi 11 maggio, sono 24.668.219 gli italiani a cui è stata inoculata almeno la prima dose, mentre sono 7.631.025 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. sono 27.402.180 le dosi consegnate, con una percentuale del 90% di vaccini fatti su quelli consegnati. Ecco la situazione in tutto il Paese Leggi su tg24.sky (Di martedì 11 maggio 2021) Secondo i numeri del report del governo aggiornato alle 17:53 di oggi 11 maggio,24.668.219 gli italiani a cui è stata inoculata almeno la prima dose, mentre7.631.025 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.27.402.180 le dosi consegnate, con una percentuale del 90% di vaccini fatti su quelli consegnati. Ecco la situazione in tutto il Paese

