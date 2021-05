Vaccino anche tra i 12 e i 15 anni negli USA Europa e Italia attendono

Leggi su meteogiornale

(Di martedì 11 maggio 2021) Dopo un iniziale rallentamento della sua approvazione,Stati Uniti d’America, la locale agenzia del farmaco Food and Drug Administration (FDA) ha dato l’approvazione alla vaccinazione di bambini in età compresa tra i 12 e i 15. Una decisione considerevole che potrebbe essere da apripista all’approvazionein molti paesi europei e non solo, del dosaggio vaccinale della Pfizer e della BioNtech (Moderna) ai ragazzi che in sempre più casi sono divenuti messaggeri del virus in famiglia. Con l’apertura delle scuole in frequenza, è inevitabile la socializzazione tra ragazzi, i quali comunque probabilmente avevano in varie circostanze già occasione di frequentarsi e purtroppo diffondere il contagio tra loro e quindi di riflesso ai loro familiari. L’approvazione di due vaccini avviene a seguito di un lungo processo di ...