Vaccino | Aifa | il 91% delle reazioni segnalate sono lievi

(Di martedì 11 maggio 2021) AGI - Dallo scorso 27 dicembre al 26 aprile, su un totale di 18.148.394 dosi somministratepervenute 56.110 segnalazioni di eventi avversi in seguito all'inoculazione dei quattro vaccini approvati: Moderna, Pfizer, AstraZeneca e Johnson & Johnson. E le segnalazioni gravi corrispondono all'8,6% del totale, con un tasso 27 eventi gravi ogni 100.000 dosi somministrate, indipendentemente dal tipo di, dalla dose (prima o seconda) e dal possibile ruolo causale della vaccinazione. È quanto emerge dal quarto Rapporto di farmacovigilanza sui vaccini Covid-19, pubblicato dall'Agenzia Italiana del Farmaco. Secondo lo studio, il 91%segnalazioniriferite a eventi non gravi, che si risolvono completamente, come dolore in sede di iniezione, febbre, astenia/stanchezza, dolori muscolari. La maggior ...

...alcune Regioni (Lombardia e Piemonte) di poter ricevere le dosi in eccesso dato che i cittadini paiono meno intimoriti dal. D'altronde che vi sia poco da temere ieri lo ha chiarito anche...ITALIA - Sono 34 i casi di trombosi segnalati in Italia dopo la somministrazione di dosi delAstraZeneca. In 22 casi, secondo le news dell', i soggetti coinvolti sono donne di età media di 48 anni. Gli altri 12 casi sono relativi a uomini di età media di circa 52 anni. Come è noto,...AGI - Dallo scorso 27 dicembre al 26 aprile, su un totale di 18.148.394 dosi somministrate sono pervenute 56.110 segnalazioni di eventi avversi in seguito all'inoculazione dei quattro vaccini ...Quasi la metà di quelle arrivate sull’Isola sono ancora in frigo, verso l’ok dell’Aifa al vaccino di Oxford per i 50enni ...