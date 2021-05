Vaccini: Sardegna anticipa tutti, prime dosi a donne incinte (Di martedì 11 maggio 2021) prime vaccinazioni anti Covid in Italia a donne in gravidanza. L'operazione è scattata questo pomeriggio a Cagliari all'ospedale Santissima Trinità. "Il reparto di ginecologia è stato sempre all'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 maggio 2021)vaccinazioni anti Covid in Italia ain gravidanza. L'operazione è scattata questo pomeriggio a Cagliari all'ospedale Santissima Trinità. "Il reparto di ginecologia è stato sempre all'...

