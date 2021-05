Vaccini: Riccardi, per Villa Manin allargata agenda con altre 240 dosi (Di martedì 11 maggio 2021) Superate le duemila prenotazioni per l’inoculazione di Johnson&Johnson Palmanova, 11 mag – In riferimento all’appuntamento vaccinale di sabato e domenica prossimi (15 e 16 maggio) previsto a Villa Manin e riservato alla categoria 60-79 con il vaccino monodose della Johnson&Johnson, essendo stato raggiunto il target di prenotazioni (duemila) l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale ha deciso di allargare l’offerta con ulteriori 240 dosi suddivise nelle due giornate. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Come ha osservato lo stesso Riccardi, si tratta di un segnale incoraggiante che riguarda una fascia d’età che ha registrato una statistica significativa relativamente ai ricoveri nelle terapie intensive. “Vaccinandosi – ha ... Leggi su udine20 (Di martedì 11 maggio 2021) Superate le duemila prenotazioni per l’inoculazione di Johnson&Johnson Palmanova, 11 mag – In riferimento all’appuntamento vaccinale di sabato e domenica prossimi (15 e 16 maggio) previsto ae riservato alla categoria 60-79 con il vaccino monodose della Johnson&Johnson, essendo stato raggiunto il target di prenotazioni (duemila) l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale ha deciso di allargare l’offerta con ulteriori 240suddivise nelle due giornate. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo. Come ha osservato lo stesso, si tratta di un segnale incoraggiante che riguarda una fascia d’età che ha registrato una statistica significativa relativamente ai ricoveri nelle terapie intensive. “Vaccinan– ha ...

Advertising

regioneFVGit : #Vaccini: Per Villa Manin allargata agenda con altre 240 dosi. @Riccardi_FVG: 'Superate le 2.000 prenotazioni, segn… - regioneFVGit : #Vaccini: Al via prenotazioni personale Centri estivi. Lo annunciano @alessiarosolen e @Riccardi_FVG ??… - elvis_________ : RT @regioneFVGit: #Vaccini: alle 12 di oggi 20.582 prenotazioni in #RegioneFVG per la fascia 59-50 anni. Lo riferiscono @M_Fedriga e @Ricca… - zazoomblog : Vaccini: Riccardi 36.283 adesioni oggi - #Vaccini: #Riccardi #36.283 #adesioni - effe_news : Vaccini: Riccardi, 36.283 adesioni oggi -