Vaccini | nel rapporto AIFA tutte le reazioni avverse | segnalazioni gravi solo nell’8 | 6% dei casi

L'AIFA-Agenzia Italiana del Farmaco ha pubblicato il quarto rapporto di farmacovigilanza sui Vaccini Covid. I dati raccolti e analizzati riguardano le segnalazioni di sospetta reazione avversa registrate nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza tra il 27 dicembre 2020 e il 26 aprile 2021 per i quattro Vaccini in uso nella campagna vaccinale in corso: il vaccino a mRNA Comirnaty di Pfizer/BioNTech, autorizzato dal 22 dicembre 2020 e utilizzato dal 27 dicembre 2020); il vaccino a mRNA Moderna, autorizzato dal 7 gennaio 2021 e utilizzato dal 14 gennaio 2021; il vaccino a vettore virale ricombinante di AstraZeneca, ora chiamato Vaxzevria, autorizzato dal 29 gennaio 2021 e utilizzato dall'1 febbraio 2021 il vaccino a vettore virale Janssen di Johnson & Johnson, autorizzato dal 12 marzo 2021e utilizzato

