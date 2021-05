Vaccini, nel Lazio dal 17 maggio somministrazioni per ultra 40enni dai medici di base | Gb, i morti Covid calano del 96% fra gli over 50 (Di martedì 11 maggio 2021) Il commissario Figliuolo pone l'obiettivo di un milione di vaccinazioni al giorno entro giugno. Ed Emer Cooke, direttrice esecutiva dell'Ema, assicura: 'Tutti i Vaccini funzionano bene'. Oggi nessuna ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 11 maggio 2021) Il commissario Figliuolo pone l'obiettivo di un milione di vaccinazioni al giorno entro giugno. Ed Emer Cooke, direttrice esecutiva dell'Ema, assicura: 'Tutti ifunzionano bene'. Oggi nessuna ...

Advertising

amnestyitalia : #BuoneNotizie #USA L'amministrazione Biden ha annunciato il sostegno alla proposta di derogare temporaneamente ai b… - La7tv : #dimartedi Vaccini, le tesi del Prof. Paolo Bellavite (Università di Verona): 'Non abbiamo molte certezze tra la ve… - marattin : Oggi è la festa dell’Europa. La chiave per proseguire con equilibrio nel percorso di integrazione non è dire che va… - cd_00001 : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, nel Lazio dal 17 maggio somministrazioni per ultra 40enni dai medici di base | Gb, i morti Covid calano del 9… - SimoneCerroni1 : RT @classcnbc: VACCINI: L’ORO DEL 2021 #JJ, #Pfizer, #BioNTech, #AstraZeneca, #Moderna: boom di utili e ricavi per le Big Pharma del #vacc… -