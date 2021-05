Vaccini Lazio, prenotazioni farmacia da 20 maggio: Johnson & Johnson per under 50 (Di martedì 11 maggio 2021) prenotazioni, dal 20 maggio, per fare il vaccino anti Covid in farmacia nel Lazio. E dal 24 si parte con le somministrazioni che, in questa fase iniziale saranno fatte con il Johnson & Johnson, a dose unica, per gli under 50. “Noi siamo pronti. Nella maggior parte dei casi si utilizzeranno dei gazebo esterni, come abbiamo fatto con i tamponi, ma ogni farmacia si attrezzerà a seconda degli spazi disponibili”, spiega all’Adnkronos Salute Alfredo Procaccini, vicepresidente di Federfarma Roma, che ha partecipato agli incontri con i rappresentanti regionali per il protocollo d’intesa firmato da Federfarma Lazio nei giorni scorsi. “La campagna vaccinale è sempre legata ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 maggio 2021), dal 20, per fare il vaccino anti Covid innel. E dal 24 si parte con le somministrazioni che, in questa fase iniziale saranno fatte con il, a dose unica, per gli50. “Noi siamo pronti. Nellar parte dei casi si utilizzeranno dei gazebo esterni, come abbiamo fatto con i tamponi, ma ognisi attrezzerà a seconda degli spazi disponibili”, spiega all’Adnkronos Salute Alfredo Procaccini, vicepresidente di Federfarma Roma, che ha partecipato agli incontri con i rappresentanti regionali per il protocollo d’intesa firmato da Federfarmanei giorni scorsi. “La campagna vaccinale è sempre legata ...

