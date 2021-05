Vaccini Lazio, open day AstraZeneca per over 40 nel weekend (Di martedì 11 maggio 2021) (Adnkronos) - Il prossimo weekend 'open day' con il vaccino anti covid di AstraZeneca nel Lazio "con ticket virtuale per gli over 40 (nati 1981)". Lo annuncia l'assessorato alla Sanità della Regione sul portale social 'SaluteLazio'. "Gli hub di somministrazione dedicati, i relativi orari e la piattaforma per i ticket virtuali verranno comunicati nei prossimi giorni", sottolinea l'assessorato in riferimento agli appuntamenti per sabato 15 e domenica 16 maggio. Nel Lazio si potrà prenotare il vaccino anche dal medico di famiglia dove potranno vaccinarsi, oltre ai pazienti fragili, anche le persone con più di 40 anni, ma solo con AstraZeneca e J&J, altrimenti dovranno attendere l'apertura della vaccinazione alla loro fascia di età. Le novità della ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) (Adnkronos) - Il prossimoday' con il vaccino anti covid dinel"con ticket virtuale per gli40 (nati 1981)". Lo annuncia l'assessorato alla Sanità della Regione sul portale social 'Salute'. "Gli hub di somministrazione dedicati, i relativi orari e la piattaforma per i ticket virtuali verranno comunicati nei prossimi giorni", sottolinea l'assessorato in riferimento agli appuntamenti per sabato 15 e domenica 16 maggio. Nelsi potrà prenotare il vaccino anche dal medico di famiglia dove potranno vaccinarsi, oltre ai pazienti fragili, anche le persone con più di 40 anni, ma solo cone J&J, altrimenti dovranno attendere l'apertura della vaccinazione alla loro fascia di età. Le novità della ...

