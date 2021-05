Vaccini, in Lombardia superate 500mila prenotazioni over50 | Figliuolo: entro giugno un milione di dosi al giorno (Di martedì 11 maggio 2021) Il commissario all'emergenza Covid, il generale Figliuolo, pone l'obiettivo di un milione di vaccinazioni al giorno entro giugno. Ed Emer Cooke, direttrice esecutiva dell'Ema, assicura: 'Tutti i ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 11 maggio 2021) Il commissario all'emergenza Covid, il generale, pone l'obiettivo di undi vaccinazioni al. Ed Emer Cooke, direttrice esecutiva dell'Ema, assicura: 'Tutti i ...

Advertising

you_trend : #Vaccini: l'indice regionale YouTrend mostra che a essere più avanti nella campagna vaccinale è il #Veneto con 91 p… - FontanaPres : ?? La Lombardia resta in fascia gialla. I nostri parametri sono stabili e la campagna vaccinale procede, anche se n… - simoneavogadro : RT @vanabeau: Quando ho scritto che i vaccini sarebbero stati distribuiti più velocemente se affidati a privati, mi hanno sommerso di comme… - infoitinterno : Boom di prenotazioni per i vaccini covid: oltre 4 milioni di dosi somministrate in Lombardia - FrontieraRieti : La precisazione dopo l'annuncio del mancato rinnovo del contratto da parte di Bruxelles. Aifa: in Italia 34 casi di… -