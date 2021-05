Vaccini in Campania, oltre 600mila persone hanno ricevuto la doppia dose (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ad oggi, in Campania, sono state somministrate 2.196.284; dosi di vaccino. Complessivamente, informa l’Unità di crisi della Regione Campania, sono stati vaccinati con la prima dose 1.592.488 cittadini; di questi 603.796 hanno ricevuto la seconda dose. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ad oggi, in, sono state somministrate 2.196.284; dosi di vaccino. Complessivamente, informa l’Unità di crisi della Regione, sono stati vaccinati con la prima1.592.488 cittadini; di questi 603.796la seconda. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

