Vaccini | Gelmini alle Regioni | ' Nessun rischio di rimanere senza dosi'

(Di martedì 11 maggio 2021) 'In questi mesi e in queste settimane, in un clima di grande collaborazione, abbiamo impresso una decisa accelerazione alla campagna vaccinale. Abbiamo raggiunto il traguardo delle 500mila ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Gelmini

'Nelle prossime settimane arriveranno milioni di nuovi, non c'è dunque alcun rischio di rimanere a corto di dosi. Ci sono tutte le condizioni per ...per gli Affari regionali Mariastella, ...... in arrivo milioni di dosi Nessun problema per il rifornimento, sottolinea la ministra: "... Nelle prossime settimane arriveranno milioni di nuovi, non c'è dunque alcun rischio di ...“Abbiamo raggiunto il traguardo delle 500mila somministrazioni al giorno, e siamo pronti a fare ancora meglio”, lo ha detto il ministro per gli Affari Mariastella Gelmini all’incontro Governo e ...Nessun problema per il rifornimento, sottolinea la ministra Gelmini: "Abbiamo impresso una decisa accelerazione alla campagna vaccinale. Grazie al lavoro del commissario Figliuolo, del capo della prot ...