Vaccini, Figliuolo: "L'obiettivo è superare le 500mila dosi al giorno" (Di martedì 11 maggio 2021) "Occorre coinvolgere maggiormente i medici di base e le farmacie, in modo che il loro intervento passi dall'attuale regime di emergenza a una fase più strutturata" ha detto il commissario all'emergenza Covid. "Giugno è il mese clou" Leggi su rainews (Di martedì 11 maggio 2021) "Occorre coinvolgere maggiormente i medici di base e le farmacie, in modo che il loro intervento passi dall'attuale regime di emergenza a una fase più strutturata" ha detto il commissario all'emergenza Covid. "Giugno è il mese clou"

Advertising

matteorenzi : Chi tifa per la quarta ondata - come virologi in crisi di astinenza da tv - dovrebbe domandarsi perché in Israele,… - martaottaviani : Va riconosciuto a @RegLombardia che da gg, da sola, fa oltre il 20% dei vaccini nazionali. il merito è di… - fanpage : #Vaccini, il Commissario Figliuolo fissa un nuovo obiettivo: 1 milione di dosi al giorno - FrancoLaratta : Generale Figliuolo: “A giugno vaccini in farmacia e un milione di dosi al giorno”. “Sarà il mese clou, quello giust… - LucillaMasini : Figliuolo: '1 milione di vaccini al giorno con medici di base e farmacie'. Come quello che vende i prodotti 'Enlarg… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Figliuolo Vaccini, Figliuolo "Coinvolgere di più medici di base e farmacie" Lo dice in un'intervista al quotidiano La Stampa il commissario all'emergenza Covid - 19, Francesco Paolo Figliuolo, in merito ai vaccini. "In Italia ci sono circa 43 mila medici di famiglia e 20 ...

Figliuolo: 'Un milione di vaccini al giorno a giugno con medici di base e farmacie' Figliuolo: 'Un milione di vaccini al giorno' Intervistato da La Stampa, il Generale ha spiegato che l'imperativo categorico è quello di accelerare sulla campagna vaccinale. ' Abbiamo già fatto molto, ...

Vaccini, Figliuolo: "In Sicilia invieremo squadre sanitarie militari" PalermoToday Vaccini, Figliuolo “Coinvolgere di più medici di base e farmacie” ROMA (ITALPRESS) – “L’imperativo categorico è accelerare. Abbiamo già fatto molto, ma dobbiamo allungare il passo. Il mio obiettivo è superare le 500 mila somministrazioni al giorno entro giugno. Occo ...

Covid, vertice sulle riaperture: il coprifuoco potrebbe slittare alle 23 ROMA – Covid, a Roma vertice di governo su riaperture e coprifuoco. Si riunisce la cabina di regia a Palazzo Chigi con Draghi e i capigruppo di maggioranza che discuteranno sulla situazione Covid e su ...

Lo dice in un'intervista al quotidiano La Stampa il commissario all'emergenza Covid - 19, Francesco Paolo, in merito ai. "In Italia ci sono circa 43 mila medici di famiglia e 20 ...: 'Un milione dial giorno' Intervistato da La Stampa, il Generale ha spiegato che l'imperativo categorico è quello di accelerare sulla campagna vaccinale. ' Abbiamo già fatto molto, ...ROMA (ITALPRESS) – “L’imperativo categorico è accelerare. Abbiamo già fatto molto, ma dobbiamo allungare il passo. Il mio obiettivo è superare le 500 mila somministrazioni al giorno entro giugno. Occo ...ROMA – Covid, a Roma vertice di governo su riaperture e coprifuoco. Si riunisce la cabina di regia a Palazzo Chigi con Draghi e i capigruppo di maggioranza che discuteranno sulla situazione Covid e su ...