Vaccini caos Regioni | cambia il piano Nel Lazio richiamo Pfizer a 35 giorni

(Di martedì 11 maggio 2021) Scorte quasi esaurite in alcune, e dosi ferme in freezer o comunque insufficienti. La italiana è ancora una volta in attesa di nuove consegne (3 milioni entro sabato secondo il Commissario). ...

Un tema sollevato anche dal governatore campano De Luca che non solo ha dovuto fermare fino a domani due hub di Napoli a causa dell'esaurimento deiPfizer (ne ha usati il 96%), quanto ha ...Con 342 presenti su 368 convocati (93 per cento), è stata molto alta, ieri a Napoli, l'adesione di insegnanti, personale scolastico, docenti universitari e forze dell'Ordine, alla chiamata per ...Scorte Pfizer quasi esaurite in alcune regioni, e dosi AstraZeneca ferme in freezer o comunque insufficienti. La campagna vaccinale italiana è ancora una volta in attesa di nuove consegne ...Scorte Pfizer quasi esaurite in alcune regioni, e dosi AstraZeneca ferme in freezer o comunque insufficienti. La campagna vaccinale italiana è ancora una volta in attesa di nuove consegne ...