(Di martedì 11 maggio 2021) Leggimi l’articolo Quella signora esile ha cominciato a spegnersi e il virus l’ha colta in un attimo di debolezza, senza darle il tempo di reagire. Nonostante ilanti coronavirus. «Una donna forte e determinata, si è spento un simbolo del nostro paese», afferma il sindaco Cristiano Migliavacca. Margherita era nata e vissuta a San Genesio e nella frazione di Ponte Carate i genitori, nel 1925, allestirono il primo ostello con annessa osteria. Qualche camera dove pernottavano i milanesi che, innamorati di quel lembo di campagna, venivano in terra pavese per trascorrervi i fine settimana, organizzando gite in bicicletta tra i sentieri che si perdevano nei campi. Margherita amava raccontare quel mondo che non c’è più e che lei custodiva nel suo cuore. Senza dimenticare le fatiche, gli orrori della guerra, il lavoro duro iniziato da bambina quando, alle ...

Advertising

SILVIALUCISANO : Vaccinata a 103 anni prende il covid e muore. Il vaccino non ha protetto e non ha attenuato la malattia -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccinata 103

Zazoom Blog

Leggimi l'articolo Quella signora esile ha cominciato a spegnersi e il virus l'ha colta in un attimo di debolezza, senza darle il tempo di reagire. Nonostante il vaccino anti coronavirus. " Una donna ...La provincia di Lecco è resta seconda in Lombardia per numero di somministrazioni, con il 35,66% di popolazione,3 mila prime dosi, 39 mila richiami). A proposito di vaccini, nella ...11/05/2021 16:37: Pfizer:seguire studi su richiamo a 21gg: 16.37 Pfizer:seguire studi su richiamo a 21gg "Il vaccino è stato studiato per una seconda somministrazione a 21 giorni ...Sono 5.080 i nuovi casi e 198 morti. Meno tamponi come ogni lunedì (130.000), tasso di positività al 3,9% . Scendono terapie intensive (-34), mentre risalgono ricoveri (+7). In Campania 943 contagi, ...