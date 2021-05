Usa: Biden pensa rivincita con Trump sia possibilità reale (Di martedì 11 maggio 2021) Joe Biden pensa sempre più alla sua rielezione nel 2024 e a una nuova possibile sfida con Donald Trump. Lo rivela uno degli uomini più vicino al presidente americano, il capo dello staff della Casa ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 maggio 2021) Joesempre più alla sua rielezione nel 2024 e a una nuova possibile sfida con Donald. Lo rivela uno degli uomini più vicino al presidente americano, il capo dello staff della Casa ...

Advertising

riotta : La notizia del giorno, attacco hacker internazionali contro pipelines Usa che costringe Biden allo stato d'emergenz… - riotta : Scarsa eco su media italiani per attacco cyber alle pipelines Colonial Usa, che costringe Biden a invocare lo stato… - LaStampa : Il presidente Usa Biden cancella il divieto alle cure per gay a trans voluto da Trump - Idontsellnio : Se vorranno... oggi hanno la scusa per ribaltare le carte e portar su tutto......?????????????????? - isabeelolivo : ma quindi biden ha ordinato il ritiro degli usa dalla guerra in afghanistan?? -